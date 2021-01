Pirlo manda un messaggio: "Seconde squadre? Società, aprite la mente"

Conquistata la Supercoppa Italiana e la vittoria contro il Bologna in campionato per recuperare punti alle avversarie in chiave Scudetto, la Juventus continua a trovare continuità dopo il k.o. contro l’Inter nel Derby d’Italia. Stavolta ad essere superata è stata la SPAL, nei quarti di Coppa Italia.

Due goal nella prima frazione, con ampio turnover da parte di Pirlo , hanno permesso alla Juventus di battere la formazione emiliana e volare nelle semifinali di Coppa Italia, dove affronteranno nuovamente l’Inter, che ha superato il Milan nell’acceso Derby dei quarti.

Al termine di Juventus-SPAL, Pirlo si è detto soddisfatto del nuovo traguardo:

“Il nostro obiettivo era quello di passare il turno ed era importante affrontare la partita con la giusta attenzione. Abbiamo preso l’abitudine a giocare ogni tre giorni, guardiamo una partita alla volta. Contro la Sampdoria impegno importante, ci concentriamo su Marassi”.

Tanti giovani in campo nella Juventus, Pirlo applaude la società e manda un messaggio:

“La Juventus è stata la prima e unica società a fare la seconda squadra, è stata una scelta azzeccata. Bisognerebbe aprire un po’ la mente alle altre società, sarebbe importante ci fossero altre seconde squadre in C”.

Riguardo al campionato, stavolta la Juventus deve inseguire:

“Come la viviamo? Anche nel primo anno siamo rimasti dietro e abbiamo vinto, non ci dà nessun problema. Dipende da noi, abbiamo tante partite da giocare. Il Derby di Coppa Italia? Sì, è ravvicinato, è un nostro obiettivo”.

