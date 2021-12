Pisa, Corrado si nasconde: "La Serie A non è un obbligo"

27-12-2021 11:27

Già campione d’inverno con una giornata d’anticipo, quella non disputata il 26 dicembre e che sarà recuperata a gennaio, il Pisa non ha mai visto così vicino il ritorno in Serie A, dove i nerazzurri non giocano dal 1991.

Nonostante le confortanti statistiche per i club che hanno girato al comando la boa di metà stagione della Serie B nelle ultime stagioni, il cammino è però ancora lungo, come ben sa il presidente dei toscani Giuseppe Corrado.

Intervistato dall’Ansa l’imprenditore che salvò la società dal fallimento nel 2016 ha giocato a fare il “pompiere” per togliere pressioni a D’Angelo e ai suoi giocatori.

“La Serie A è l’ambizione di ogni squadra di Serie B, ma il campionato è molto competitivo con partite molto equilibrate – le parole di Corrado – Siamo nel novero delle 12 squadre che possono ambire alla Serie A, ma anche fare i playoff non sarebbe una delusione”.

