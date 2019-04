Pistocchi: Assurdo esibire scudetti revocati, Juve sono 35

Come provare a rovinare una festa scudetto. Facile per Maurizio Pistocchi che ogni volta che può attacca i colori bianconeri. Nel giorno dell’ottavo trionfo di fila della Signora il giornalista di Mediaset rinfocola la vecchia polemica sul numero effettivo degli scudetti vinti: 37 come dicono sulla sponda juventina o 35 se si tolgono quelli tolti dalla Giustizia Sportiva? Pistocchi provoca e scrive su twitter: “In quale paese la Federazione consente l’esibizione di scudetti revocati per illecito? 1.Congo di Mobutu 2.Rep. Centrafricana di Bokassa 3.Italia? Gli Scudetti della Juventus sono 35”.

LE REAZIONI – Immediato il contrattacco dei tifosi bianconeri: “Le vittorie juventine le provocano profondi e laceranti bruciori di stomaco. Cerchi di preservare il suo fegato: glielo suggerisco per la sua incolumità. Da un OTTimista 37 volte Buona Pasqua” o anche: “Pensa che se tutto va liscio come adesso e le inseguitrici della Juve fanno schifo per altri 3 anni al posto della quarta stella sulla maglia della Juve c’è la scritta “40 sul campo”…”, oppure: “Sono 37, come la giri la giri sono 37, e lo scriveremo a caratteri cubitali allo Stadium, se non vuoi vedere parla d’altro”. C’è chi mette l’Inter nel mirino: “L’illecito non lo ha commesso la Juventus, ma l’Inter e Guido Rossi...” o anche: “Signor Pistocchi, finchè l’INTER ostenterà il “suo”scudetto a dir poco ridicolo nonchè vergognoso, noi Juventus rivendicheremo i nostri successi ottenuti sul rettangolo verde. Cordialità”.

LE POLEMICHE – Un tifoso della Juve fa il superiore: “Ma guarda sono juventino e ti do anche ragione. Tanto anche se sono 35 sono quasi quanto il numero di scudetti vinti da Milan e Inter messi insieme. Poi 8 di fila è qualcosa di così dominante e allucinante, un dominio mai visto in Europa che due scudetti si possono pure lasciare”. Escono fuori però anche i follower che danno ragione a Pistocchi: “La magistratura dice 35 ed un anno di serie B (trattamento di favore..) o anche: “Poveri juventini, avrebbero scambiati volentieri tutti gli 8 scudetti di cartone per una misera Champions…Invece restano solo le 8 finali perse. Eh si, è noto che in Italia c’è sempre l’aiutino, in Europa però non c’è, non c’è…”. Non mancano post sarcastici come: “Secondo la Juventus, Armstrong ha vinto 7 Tour de France” o anche: “Agnelli festeggia anche l’oro di Ben Johnson a Seoul”. Infine la chiosa: “Da non juventino ma da Amante del Calcio per me vale piu’ lo scudetto con Platini del 1986 che questi 8 consecutivi!!!”.

SPORTEVAI | 21-04-2019 10:15