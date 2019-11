Pistocchi, nuove bordate: ce l'ha con la Juve, ma non solo

Maurizio Pistocchi non rinuncia alla consueta vis polemica. Insieme a un doveroso ricordo di Silvia Romano a un anno esatto dalla sua misteriosa sparizione in Kenya, l’esperto giornalista Mediaset riserva un paio di bordate sparse condite sa ironia e sarcasmo. I destinatari? La Juventus, certo. Ma non solo.

Inserzioni a pagamento – Nel primo caso, più che un post, Pistocchi si limita a riportare integralmente il paginone dedicato dalla Gazzetta dello Sport al J Hotel, “la seconda casa bianconera”. Un reportage che assomiglia a un pubbliredazionale, con tanto di foto, numeri e info utili. “Juve, sogni di… Champions al J Hotel” il titolo scelto. “Inaugurato l’albergo da oltre 130 stanze di proprietà del club: prima volta storica”, è invece il sommarietto della Rosea sull’argomento. E Pistocchi? Una sola frase a corredo, condita dall’immaginetta di un sacco di dollari: “Inserzioni a pagamento”.

Il migliore al mondo – Non è finita qui. In un altro post, il giornalista riserva pensierini affettuosi (si fa per dire) anche a Massimiliano Allegri e a un altro prestigioso quotidiano sportivo nazionale, il Corriere dello Sport. Dopo aver postato la foto di José Mourinho, Pistocchi scrive: “Saltano le panchine di Bayern Monaco e Tottenham, ma nessuno va a cercare il miglior allenatore del mondo. Chissà perché”. Il miglior allenatore del mondo, manco a dirlo, sarebbe l’ex bianconero, come titolato dal Corriere dello Sport un paio d’anni fa: “Il più bravo è Allegri“. Dietro di lui Conte, Ancelotti, Simeone e Mou.

I commenti sul J Hotel – Ampio il dibattito sulla nuova struttura bianconera. “Sarri avrà la scusa pronta quando perderà dicendo ‘la Champions l’abbiamo persa in albergo'”, ironizza Dario. “Non è di proprietà del club ma di un fondo immobiliare. Juventus partecipa al fondo e nella società di gestione dell’hotel”, puntualizza Greg. “Non a pagamento, a gratis”, scrive invece Pierluigi.

I commenti su Allegri – Vivaci anche le discussioni sul tecnico toscano. “Questa è un pelino cattiva, Max si è preso un anno sabbatico e non avrebbe mai accettato un incarico in corsa”, sottolinea Andrea. Achille invece è caustico: “In Europa ha vinto di più Giampiero Marini di Allegri. In Italia ha vinto con una quantità di aiuti arbitrali indefiniti”. “Ma Guardiola fa classifica a sé?”, si chiede invece Fabrizio. “Allegri è ancora ben pagato dalla Juventus“, replicano in molti. Ma Gaetano forse centra il punto: “Era il migliore quando stava alla Juventus“. Adesso non lo è più. Adesso per i media è Sarri il migliore”.

SPORTEVAI | 20-11-2019 13:02