Pistocchi suggerisce strategia a Suning: Devi pagare anche tu

Il polverone che si è creato dopo la decisione dell’Inter di annullare la conferenza stampa di Conte, come reazione alla mail pubblicata sul Corriere dello sport e ritenuta offensiva, continua a far discutere sui social. Ha fatto bene la società nerazzurra? E’ eccessiva tutta la polemica che ne è derivata?

LA SOLUZIONE – Un parere in merito arriva anche da Maurizio Pistocchi. Il giornalista di Mediaset ipotizza una sorta di “attacco” diretto all’Inter ed indica la strada da seguire, ovvero adeguarsi, tra il serio, il faceto e l’ironico.

IL TWEET – Su Twitter il giornalista di Mediaset scrive: “Sparare nel mucchio non serve a niente: se Suning non comincia a investire in pubblicità su giornali, tv e emittenti radiofoniche non otterrà nessun risultato. “Seguire i soldi” G.Falcone. Basta andare a vedere chi sono i big spender del mercato pubblicitario italiano per avere la risposta”.

LE REAZIONI – Immediate le reazioni dei tifosi nerazzurri: “Non è accettabile, suppur comprensibile, quello che sostieni. Non dovrebbe essere deontologico che i giornali rispettino i soggetti da cui traggono beneficio per vendere le loro copie? Allucinante accettare che per avere equità dovremmo pagare”.

INDIGNATI – L’indignazione si legge nei commenti social: “Quindi invece di battere il sistema consigli di farne parte” o anche: “Quindi conferma che la categoria dei giornalisti non scrive in maniera oggettiva ed imparziale, ma solo dietro compenso seguendo le direttive degli sponsor”.

I METODI – C’è chi scrive: “Il punto è che l’Inter esige rispetto senza seguire “metodi mafiosi”. Piuttosto il giornalismo prezzolato dovrebbe essere debellato”, o anche: “La tua considerazione è tanto vera quanto grave Maurizio. Grave perché fa capire quanto marcio sia tutto il sistema calcio italiano”.

IL COSTO – Un utente sottolinea: “Suning sta aspettando che il costo di questi quattro fogli di carta stampata scenda ulteriormente. Se continuano così tra un anno con quattro spiccioli se li compra tutti”, oppure: “Non so se sia più strano: – investire nella stampa per un cinese – dover pagare il pizzo per quieto vivere In ogni modo, questa non mi pare affatto libertà di stampa”.

LE CONCLUSIONI – Per un tifoso che cambia angolazione (“Suning deve investire in giocatori forti punto”) c’è chi si ribella infine: “Quindi ci adeguiamo allo schifo? Falcone diceva di seguire i soldi, ma per scovare il marcio. Falcone non ha mai detto di inseguirli per diventare parte del sistema (mafia), ma per distruggerla; e ci ha perso la vita”.

SPORTEVAI | 15-12-2019 09:54