Playoff di C: Vicenza-Avellino finale anticipata, le ultimissime, formazioni e dove vederla in tv

Tutto ciò che c'è da sapere sulla semifinale di ritorno dei playoff di Lega Pro: si riparte dallo 0-0 dell'andata, i Lupi chiamati all'impresa

Allo “Stadio Romeo Menti” stasera c’è in palio la finale playoff di Serie C. Il Vicenza di Stefano Vecchi ospita l’Avellino di Michele Pazienza a pochi giorni dallo 0-0 maturato al “Partenio-Lombardi”. Secondo round di un doppio confronto acceso anche dalle due tifoserie, storicamente rivali e pronte a darsi battaglia sugli spalti, dove ci saranno circa 10.800 spettatori. Scopri qui di seguito le ultimissime sulle formazioni del match in programma stasera alle ore 21: ecco tutte le info utili per vedere Vicenza-Avellino in diretta tv e live in streaming.

Dove vedere Vicenza-Avellino in diretta tv

Cresce l’attesa per Vicenza-Avellino, sfida che verrà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport, per tutti gli abbonati, e in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre e 5058 del nuovo palinsesto Sky. Pre gara dalle ore 20.40. Inoltre, sarà possibile seguire il format “Stadio&Studio” in diretta tv in chiaro su Prima Tivvù, media partner dell’US Avellino e canale 17 del digitale terrestre per tutti i residenti nella regione Campania.

Dove vedere Vicenza-Avellino in streaming

Vicenza-Avellino sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e gratis su RaiPlay, tramite l’app ufficiale e il portale della televisione di Stato. Tutte le applicazioni di riferimento sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili attraverso un semplice login. Radiocronaca integrale del match disponibile live su Radio Punto Nuovo, con aggiornamenti in tempo reale dalle ore 20 e post partita dedicato ai tifosi e alle voci dei protagonisti. Format “Stadio&Studio” in onda sulla pagina Facebook di Prima Tivvù dalle 20.30.

Le probabili formazioni di Vicenza-Avellino

Archiviata la brutta prestazione del “Partenio-Lombardi”, seguita da feroci polemiche per la conduzione arbitrale, il Vicenza di Stefano Vecchi si prepara a dire la sua dinanzi al proprio pubblico, con la consapevolezza di affrontare la sesta partita in meno di 20 giorni. Nessuno squalificato sponda biancorossa, mentre non saranno dell’incontro gli infortunati Tronchin e Cavion. Complici i tanti impegni ravvicinati, l’ex allenatore di Inter e Sudtirol potrebbe presentare un paio di novità nello scacchiere iniziale: Talarico e Pellegrini si candidano per una maglia da titolare, a discapito di De Col e Delle Monache. Il talento di proprietà della Sampdoria ha ben figurato in Irpinia, ma può essere un’arma importante anche in corso d’opera. Confermato Ronaldo in cabina di regia, con capitan Golemic a guidare il pacchetto arretrato e il “Loco” Ferrari a fungere da punto di riferimento avanzato.

L’Avellino di Michele Pazienza risponde con il collaudato 3-5-2, modificato solo dalle caratteristiche di alcuni calciatori nel primo round del doppio confronto. Qualora Sgarbi agisse sulla corsia destra, per limitare le sortite offensive di Costa, finirebbe nuovamente in panchina Manuel Ricciardi, con Liotti dal primo minuto sul versante mancino. Ballottaggio Palmiero-De Cristofaro in mediana, con Armellino che cambierà posizione in base alla scelta del tecnico biancoverde. Non si tocca D’Ausilio, così come Rigione al centro della difesa. Il rientrante Cancellotti, reduce da un turno di squalifica, insidia la titolarità di Thiago Cionek, anch’egli diffidato.

Ecco le probabili formazioni di Vicenza-Avellino:

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; Talarico, Greco, Ronaldo, Costa; Della Morte, Pellegrini; Ferrari. A disposizione: Gallo, Massolo, Fantoni, De Col, Lattanzio, Sandon, Mogentale, Proia, Rossi, Busato, Conzato, Delle Monache. All. S. Vecchi.

Indisponibili: Cavion, Tronchin.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Frascatore; Sgarbi, Armellino, Palmiero, D’Ausilio, Liotti; Gori, Patierno. A disposizione: Pane, Pizzella, Mulé, Tito, Cionek, Llano, Ricciardi, Pezzella, De Cristofaro, Rocca, Dall’Oglio, Varela, Russo, Marconi. All. M. Pazienza.

Indisponibili: Benedetti.

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Egidio Marchetti di Trento e Glauco Zanellati di Seregno. Quarto Ufficiale: Antonio Spera di Barletta.

Vicenza-Avellino: numeri e statistiche

Che Vicenza-Avellino sia, per molti, una finale anticipata è ormai un dato di fatto. Due squadre sostenute da proprietà importanti, seppur con patrimoni e aziende differenti, e spinte dalle medesime ambizioni, sin dai nastri di partenza di questa stagione. Metabolizzate e smaltite le delusioni del recente passato, è per entrambi i club una ghiotta occasione per fare l’ambito salto di categoria.

Al “Menti”, tradizione non certo positiva per l’Avellino, che non ha mai vinto in casa del Lane nella sua storia ultracentenaria. La formazione di Stefano Vecchi, peraltro, è imbattuta tra le mura amiche in questo 2024 e ha perso soltanto una partita nel nuovo anno solare, in trasferta a Lumezzane lo scorso 20 gennaio. Per Confente, porta immacolata in questi playoff e da oltre 531 minuti di gioco, con i biancorossi caduti solo contro Renate e Mantova sul prato di via Schio. D’altra parte, i Lupi, miglior attacco e seconda miglior difesa del girone C, sono squadra corsara, come testimoniano le dieci vittorie ottenute in trasferta nella regular season. Eguagliato il record del campionato 1972/73, che condusse gli irpini per la prima volta in cadetteria.