L’inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie e gli stipendi della Juventus torna nelle mani della Procura Federale. Gli inquirenti della FIGC hanno infatti richiesto alla Procura della Repubblica di Torino gli atti relativi alla chiusura della “inchiesta Prisma”, ovvero l’indagine condotta sulle presunte irregolarità operate dalla Juventus per migliorare i bilanci degli anni 2019, 2020 e 2021.

Plusvalenze Juve, la richiesta della Procura Federale

È stato il procuratore federale Chinè a domandare ai pm di Torino Bendoni e Sartoriello le carte sui 15 indagati dell’inchiesta che ha investito anche i massimi dirigenti della Juventus: Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Pavel Nedved.

I vertici della Juventus sono accusati di diversi reati piuttosto gravi per una società quotata in Borsa, dal falso in bilancio alle fatture per operazioni inesistenti fino all’aggiotaggio.

Juventus assolta in primavera nel processo sportivo sulle plusvalenze

Lette le carte, la Procura Federale potrebbe decidere di avviare un nuovo processo alla Juventus e ai suoi dirigenti, assolti lo scorso aprile in primo grado nel processo sportivo sulle plusvalenze fittizie: la Corte d’Appello aveva poi rigettato il ricorso della Procura, chiudendo la strada a un ulteriore processo.

Se dai documenti raccolti dai pm di Torino emergessero davvero nuovi elementi, allora Chinè potrebbe aprire un nuovo fascicolo e riavviare le indagini anche sul piano sportivo.

Juventus, la rabbia dei tifosi per la richiesta della FIGC

I tifosi della Juventus, intanto, fanno da spettatori alla vicenda e in attesa di conoscere le mosse della Procura Federale si sfogano sui social network. “La Procura FIGC chiede i nuovi atti ai pm… quando c’è la Juventus di mezzo la si deve distruggere. Se ci sono altre squadre nessuno dice niente”, il commento di Carlo.

“Assolti in primavera, ma Chinè ci riprova. Del resto in questo assurdo paese, tartassare la Juve il loro passatempo preferito”, aggiunge CN29. Sandro, invece, ironizza sull’efficienza delle indagini sulla Juve: “Oggi i giornali pubblicano messaggi di Chiellini sulla chat di squadra e messaggi di Paratici e Cherubini. Google e Apple non danno all’FBI messaggi di serial killer ma la Procura di Torino ha tutti i messaggi e chiamate di tutti i tesserati Juve dal 2004. Surreale”.

“Comunque questa storia delle indagini non mi piace per nulla”, commenta Brizzolato. Per Chaca “solo un cretino dopo tutte queste inchieste continuerebbe a fare plusvalenze false. Io credo che questa sia un’inchiesta farlocca”. Oregon, infine, sottolinea quello che, a suo parere, è il ruolo di vittima della Juve: “Ma la Juventus è l’unico club in Italia che adotta questi principi? E i grandi club esteri non avrebbero gli stessi problemi con le plusvalenze, quando sono usate come artificio senza scambio di denaro? Penso la Juve non sia stata l’unica nel mondo”.