Il giornalista rivela che a difendere il club bianconero davanti al Collegio di Garanzia del Coni sarà il padre di uno dei componenti del Tribunale FIGC

16-02-2023 16:14

Un tweet del il giornalista Michele Criscitiello sui legali della Juventus nel giudizio davanti al Collegio di Garanzia del Coni che dovrà valutare il ricorso del club bianconero contro la condanna per il caso plusvalenze ha scatenato le reazioni dei tifosi sui social network. Secondo Criscitiello la Juve sarà difesa dall’avvocato Clarizia, padre di uno dei giudici del Tribunale Federale della FIGC.

Legali Juventus, il tweet di Criscitiello

Il giornalista e CEO di Sportitalia Michele Criscitiello è tornato a scrivere su Twitter del giudizio davanti al Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze che riguarda la Juventus. Secondo Criscitiello, infatti, la Juventus avrebbe deciso di affidarsi a un avvocato legato a uno dei giudici della Tribunale Federale della FIGC, l’organo che ha decretato la penalizzazione di 15 punti in classifica dei bianconeri.

“La Juventus, al CONI, sarà difesa dall’Avv. Clarizia – ha twittato Criscitiello -. Il figlio dell’Avv. Clarizia è uno dei componenti della Corte Federale, la stessa che ha inflitto il -15 iniziale. La FIGC schiererà l’Avv. Terracciano e non l’Avv. Viglione (titolare). Le motivazioni federali sono debolissime”.

Legali Juventus, l’errore di Criscitiello

In realtà, il Clarizia a cui fa riferimento Criscitiello non fa parte della Corte d’Appello Federale, ovvero della corte che ha emesso la sentenza di condanna della Juventus e la penalizzazione di 15 punti, bensì del Tribunale Federale Nazionale. Clarizia, dunque, non c’entrerebbe nulla con la punizione inferta dalla CAF alla Juventus, come un utente di Twitter fa notare a Criscitiello. “In realtà non è vero. Il figlio è membro del Tribunale Federale mentre la sentenza è della corte di Appello”, scrive MindTheMax, aggiungendo poi: “Ad ogni modo è forse inopportuno”. “Magari c’è un figlio di Clarizia non riconosciuto da Clarizia”, ironizza Mago.

Bufera per il tweet sugli avvocati Juve

Al di là dell’errore, il tweet di Criscitiello ha naturalmente provocato le reazioni dei tifosi di fede juventina e non solo. “È tutto scritto ma se tolgono la penalità allora veramente la gente si allontanerà definitivamente dal calcio”, protesta Federik. “Ma si ridiamogli i 15 punti… ! Sarà il processo Prisma a decretare la cancellazione della Juve”, attacca Francesco. “

In un tribunale di ultras cerchiamo di giocarcela quantomeno alla pari”, replica lo juventino Giuseppe”. Fran, invece, critica l’ultima frase del giornalista sulle “motivazioni debolissime”: “Debolissime sono le difese alla Juve, visto che è stato ribadito in tutte le salse che non sono le plusvalenze il problema, ma il sistema artificioso volto ad alterare i bilanci. Ma a furia di raccontarla, anche la bugia diventa una verità”.