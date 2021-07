Pobega vuole giocarsi la sua chance al Milan: "Voglio impressionare Pioli"

E’ la prima, non è mai semplice: gambe che pesano, testa che cerca di ritornare sui binari della preparazione costante al campionato. Tommaso Pobega, comunque, all’esordio stagionale con il Milan nell’amichevole contro la Pro Sesto, ha lanciato un messaggio chiaro.

Schierato nel secondo tempo, quando Stefano Pioli ha mischiato un po’ le carte dando spazio a tutti, il centrocampista rossonero ha tenuto bene il campo, propiziando la rete del momentaneo 4-0 con una botta deviata in porta dal portiere Fasolini.

Ai microfoni di Milan TV, il giocatore classe classe ’99 ha parlato dell’atmosfera vissuta nei primi giorni di ritiro:

“Sicuramente c’è un po’ di fatica, ma come sempre all’inizio della stagione. Stiamo reagendo bene. Il clima? Appena entri si vede che c’è un bel gruppo, quando si torna qua si sente subito l’aria di casa. Il mister ci sta chiedendo di tornare a regime, bisogna riprendere a fare le cose che si facevano a fine anno”.

Il precampionato serve a mettere minuti nelle gambe, certo, ma anche a definire gerarchie e progetti futuri. Pobega, accostato ad altri club in questa sessione di mercato e reduce dall’ottimo campionato con lo Spezia (con 20 presenze e 6 reti in Serie A nella passata stagione) vuole a tutti i costi giocarsi le sue possibilità al Milan:

“Se voglio impressionare Pioli? Sicuramente. Come tutti quelli che son qua ho voglia di far bene e mettermi in mostra: cerco sempre di allenarmi al meglio, poi il mister farà le sue valutazioni”.