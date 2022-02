Poker della Samp, a segno anche Sensi. Bologna ed Empoli si annullano

06-02-2022 17:25

Poker della Sampdoria al Sassuolo nella 24esima giornata di Serie A. I blucerchiati hanno travolto per 4-0 i neroverdi grazie alle reti di Caputo e Candreva e dei neoacquisti Sensi e Conti. In classifica la squadra di Giampaolo, subito vittorioso, sale a quota 23 punti al sedicesimo posto. Sassuolo dodicesimo a 29.

Nell’altra partita delle 15 Bologna ed Empoli hanno pareggiato per 0-0, con un palo colpito per parte. La squadra di Mihajlovic è tredicesima in classifica a 28 punti, mentre l’Empoli è undicesimo a 30.

