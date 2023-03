Pol Espargarò: frattura alla mandibola e ad una vertebra

Il centauro spagnolo della KTM è stato protagonista di una brutta caduta nelle libere del Porotgallo

24-03-2023 23:53

Il centauro della KTM Pol Espargarò ha riportato due fratture (alla mandibola e alla vertebra) e una contusione polmonare dopo la terribile caduta occorsa durante la seconda sessione di prove libere a Portimao, in vista del Gran Premio di Portogallo di domenica.

“Ha una contusione politraumatica alla colonna vertebrale, una forte contusione polmonare, ma non è mai stato intubato. Lo trasportiamo all’ospedale di Faro per scongiurare altri problemi più gravi – ha detto il responsabile medico del Motomondiale Angel Charte -. Neurologicamente sta bene, muove perfettamente gli arti e quindi non c’è motivo di temere alcuna permanente lesione spinale. È cosciente, vigile e risponde bene”.