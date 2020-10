Polemica Juve-Napoli, furia De Luca contro Agnelli: le sue parole

Juventus-Napoli non finisce di generare polemiche. In vista del probabile scontro legale tra il club azzurro e la Lega Calcio dopo l’annullamento della partita dell’Allianz Stadium per la mancata partenza dei partenopei verso Torino, ad incendiare gli animi è il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

In una diretta social, De Luca ha attaccato duramente il presidente bianconero Andrea Agnelli: “La Juventus, per bocca del suo presidente, fa una dichiarazione penosa e imbarazzante. Siccome c’è un protocollo, noi andremo allo stadio. E’ un uomo appassionato oltre che di pallone, anche di filosofia, e mi permetto di ricordargli Schopenauer: ‘La gloria bisogna conquistarla, l’onore basta non perderlo‘”.

Sul possibile 3-0 a tavolino: “Se io mi fossi comportato così, sentirei di aver perduto il mio onore sportivo. Come ci si può ridurre alla meschinità di pretendere di vincere un incontro con gli antagonisti messi in quarantena da un ASL. Capisco che il mondo del calcio coinvolge grandi interessi, ma ci deve essere un limite oltre il quale lo sport non è più sport. Chi non ha lealtà e onore non può parlare di valori sportivi”.

C’è chi mette in dubbio la posizione dell’Asl: “Ci sono stati due giocatori positivi del Napoli. Le ASL vengono investite del problema e fanno quello che prevede la legge. Mettono in isolamento domiciliare i contatti stretti, per fare i tamponi, e assicurarsi che siano negativi”.

“La Federcalcio ha un protocollo in deroga rispetto alle disposizioni relative ai positivi del Ministero della Salute e della regione. Nasce un polverone. Il protocollo è un atto privato che non conta niente dal punto di vista sanitario. I giocatori, sul piano sanitario, sono sottoposti alle stesse regole dei cittadini italiani. Il Napoli non parte perché messo in quarantena dalle ASL”.

Poi la battuta finale su Ronaldo: “Non sono neanche arrivati i ringraziamenti che dovevano essere rivolti al Napoli e alle ASL. Abbiamo evitato di contagiare Cristiano Ronaldo. C’è stato il caso del Genoa, avesse fatto lo stesso il Napoli… allegria, tutti positivi. E dopo una settimana, con Ronaldo positivo, avremmo conquistato i titoli del New York Times”.

OMNISPORT | 09-10-2020 17:00