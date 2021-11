Politano positivo al Covid-19: salterà il big match tra Inter e Napoli

20-11-2021 10:57

Pessimo risveglio per i tifosi del Napoli , che domani affronterà l’Inter nel big match del 13° turno: a San Siro non potrà esserci Matteo Politano , risultato positivo al Coronavirus.

Questo il comunicato emesso dalla società azzurra e apparso sul suo profilo ufficiale Twitter.

“La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare.

Sono state messe in atto tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie. Il gruppo squadra effettuerà in giornata un ulteriore giro di tamponi prima di partire per Milano”.

Assenza pesantissima per Spalletti che non potrà contare sull’esterno destro d’attacco: in quella zona di campo agirà dunque Lozano , reduce dalle fatiche intercontinentali con il Messico nelle qualificazioni mondiali CONCACAF.

Per Politano, che fin qui aveva giocato tutte le partite del Napoli, si tratta del primo forfait stagionale proprio contro la sua vecchia squadra, con cui ha militato per una stagione e mezza dall’estate 2018 al gennaio 2020.

