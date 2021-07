Politano: "Spalletti ci dà grande entusiasmo"

L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha parlato delle ambizioni del Napoli da Dimaro: “Provare ad arrivare il più lontano possibile in ogni competizione, arrivare almeno tra le 4 in campionato e poi puntiamo tanto alla Coppa Italia ed all’Europa League, noi vogliamo sempre arrivare in fondo”.

L’arrivo di Spalletti: “Io l’ho già avuto all’Inter. Grande entusiasmo, tenere palla più possibile, ma giocando in avanti e senza tornare indietro”.

Insigne e Di Lorenzo: “Quasi tutti i giorni mi sono sentito con Lorenzo e Di Lorenzo, hanno fatto un europeo fantastico e siamo orgogliosi di averli con noi”.

OMNISPORT | 21-07-2021 22:23