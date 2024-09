Polonia, Boniek nei guai con la giustizia: rischia 10 anni di carcere. La vendetta dei tifosi Juve

Accuse per presunti reati alla firma di accordi di sponsorizzazione, quando l'ex Roma era il presidente della Federcalcio polacca. L'ironia dei bianconeri sul web.

Zbigniew Boniek nei guai. Terremoto mediatico in Polonia, dove ha avuto inevitabilmente risalto la vicenda che vedrebbe coinvolto l’ex calciatore di Roma e Juventus in presunti reati legati ad accordi di sponsorizzazione, negli anni in cui ha assunto il ruolo di numero uno della Federcalcio polacca. Sui social, non si è fatta attendere la reazione dei tifosi della Vecchia Signora, ancora feriti da alcune dichiarazioni di Zibi.

Dalla Polonia, Boniek nei guai: presunti reati alla firma di accordi di sponsorizzazione

Boniek rischia fino a dieci anni di reclusione per presunti reati relativi alla firma di accordi di sponsorizzazione, mentre vestiva i panni di presidente della Federcalcio polacca. La notizia ha scosso gli ambienti federali e non è escluso che possa arrivare nelle prossime ore una risposta ufficiale da parte dell’attuale numero uno della Federazione, Cezary Andrzej Kulesza, che ha sostituito proprio l’ex Roma nel 2022, al termine di un doppio mandato.

Accuse definite dallo stesso Boniek “immaginarie, assurde e inventate”, con il classe ’56 pronto a difendersi nelle sedi opportune, per dimostrare quanto accaduto realmente. Accuse pesanti, con i fatti che andranno chiariti al più presto, per non macchiare ulteriormente l’immagine della Federazione calcistica polacca e della Uefa, di cui Zibi è attualmente vicepresidente.

Le reazioni social dei tifosi della Juve

Dalle frasi contro Edgar Davids ed Andrea Agnelli alla revoca della stella celebrativa allo Stadium di Torino, fino ad arrivare alle feroci critiche per il roboante 5-0 incassato da Allegri al “Maradona” di Napoli nel 2023. Da allora, ne è passata di acqua sotto i ponti, ma il rapporto tra Zibi Boniek e i tifosi della Juventus non si può certo definire idilliaco. Tutt’altro. La notizia rilanciata dai media polacchi, peraltro, ha solo alimentato la rabbia dei supporters bianconeri nei confronti del polacco, come testimoniano alcuni commenti social, tra ironia e sarcasmo.

“Noi siamo garantisti sicuro non sia vero vero nulla, ma dovesse essere il contrario mettiamo la stella ad ogni 10?”, scrive un utente sul suo profilo X, facendo riferimento agli anni di reclusione che rischia Boniek e al rapporto stelle/scudetti vinti. E poi, c’è chi lancia una frecciata anche ai media italiani e al possibile collegamento tra la Juve e i presunti reati di Boniek: “Rischierebbe fino a 10 anni di carcere perché secondo la magistratura polacca avrebbe commesso illeciti nella firma di accordi di sponsorizzazione. Ovviamente x i media sarà: “Ex-Juve ke si procurò il rigore inesistente contro il Liverpool“. A quanto sarà quotata secondo voi?”, si legge sul web.

Non mancano, come spesso accade, tweet tanto ironici quanto scurrili: “Ha piagnucolato e insultato la Juve per la stella tolta, ma vedo che gli è ricomparsa direttamente nel sedere…”, per poi passare al più classico dei “karma” o “torna indietro con gli interessi”.