Porto, Conceiçao: "La sfida non è tra me e Inzaghi"

L'allenatore dei portoghesi ha parlato alla vigilia dell'ottavo di andata di Champions League in casa dell'Inter.

21-02-2023 20:59

Per l’Inter è quasi arrivato il momento dell’ottavo di andata di Champions League contro il Porto. Sarà anche una sfida fra due ex compagni di squadra, come Simone Inzaghi e Sergio Conceiçao. Il tecnico portoghese però ha precisato una cosa in conferenza stampa: “La sfida non è tra me e lui ma tra due squadre che hanno tanta storia. Mi fa piacere rivedere Simone, siamo stati insieme a Roma e abbiamo vinto dei titoli importanti”.

I due hanno giocato assieme alla Lazio, ma Conceiçao ha vestito anche la maglia dell’Inter: “L’emozione è sempre grande, sapete l’affetto che ho per l’Italia. All’Inter ho giocato un po’ meno, mi sono infortunato quando sono arrivato. In nerazzurro purtroppo non ho fatto così bene come in quelle squadre”. Sulla squadra avversaria ha detto: “Sono una squadra forte, piena di grandissimi giocatori, che negli ultimi tre mesi ha perso soltanto una volta”.