Pozzecco non si fida dell'Alma ferita

Il coach di Sassari Gianmarco Pozzecco ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domenica contro Trieste al PalaRubini. "E’la squadra più in forma del campionato in questo momento, quella che sta giocando meglio e che sta mettendo in campo una grandissima pallacanestro. Le vicissitudini legate alla società hanno portato il gruppo a una spinta di energia e determinazione e a perseguire in modo concreto e solido il proprio obiettivo. Non sarà una gara semplice, anche per via del pubblico e del clima decisamente positivo che sta accompagnando il percorso di Trieste. Noi veniamo dalla vittoria della Coppa europea però, come sempre da quando sono qui, saremo davanti a una sfida complessa, tanto più in questo momento".

Per Pozzecco è la prima nella città in cui è vissuto: "Sarà una partita particolare per me, ma questo aspetto riguarderà solo me. La nostra vita, la vita di chi fa sport, è fatta di queste cose e diventa automatico affrontarle. Non voglio dare a questa gara connotazioni diverse da quelle che deve avere per i miei ragazzi. Troveremo una grande squadra, sono un grande estimatore di Eugenio Dalmasson, e noi dovremo giocare la nostra pallacanestro cercando di non fare esprimere il loro potenziale, controllando il ritmo e il loro contropiede. Questa partita sarà importante per vedere la reazione della squadra dopo la vittoria della Coppa europea ma sono certo che i miei ragazzi l’affronteranno come sempre con grande intelligenza, con responsabilità e con la giusta carica".

SPORTAL.IT | 03-05-2019 12:26