Prandelli si sfoga: "Basta mettere tensione"

Il 3-3 ottenuto all’ultimo secondo contro il Parma fa tirare un sospiro di sollievo alla Fiorentina e a Cesare Prandelli: “Potrebbe essere un paradosso, ma sono più ottimista ora che un mese fa. Ci siamo calati nella parte, dobbiamo lottare in maniera veemente nella partita, certi episodi non ci aiutano ma la reazione e la voglia di non perdere è stata importante. E’ chiaro che prendere gol dopo il vantaggio è stata la situazione che andava evitata, una squadra può difendere ma deve farlo con più attenzione. Il Parma ha dato tutto, prendere il gol dopo il vantaggio è stato difficile”.

Poi l’allenatore viola ai microfoni di Sky è sbottato sulle voci che raccontano di un Commisso furente: “Lo ha sentito al telefono? Le voci se sono dirette ti dico ok, ora non mettiamo ulteriori tensioni a Firenze. Non ci sono queste voci, posso garantire. Era arrabbiato in certe partite, nessuno è contento, dire che è arrabbiato è un’altra storia. Raccogliamo informazioni, ma che siano vere. Buttare lì le voci non mi sembra corretto. Mi avrebbe chiamato immediatamente e avrebbe alzato la voce come fa quando è arrabbiato. Nel calcio queste partite sono partite dell’ultima spiaggia, per tutte le squadre. Sapete che è così, quando sei a questo punto non guardi in faccia nessuno, con determinazione e carattere. Sono più ottimista ora che un mese fa”.

OMNISPORT | 07-03-2021 18:18