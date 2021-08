Premier League, Antonio Conte contattato dall'Arsenal

Tempi duri in casa Arsenal, col tecnico spagnolo Mikel Arteta sempre più in bilico sulla panchina dei Gunners. La proprietà non è sembrata cerca al 100% di confermare l’ex vice di Pep Guardiola, e dunque, dall’Inghilterra, giungono voci di un contatto tra l’Arsenal e l’ex tecnico nerazzurro Antonio Conte.

Per ora nulla di fatto, soprattutto perché Conte è desideroso di allenare solamente squadre top che possano ambire alla vittoria del campionato, e al momento le esigenze della proprietà dei Gunners sembrano altre, come plusvalenze o partecipazioni a competizioni UEFA.

Ricordiamo che Conte salutò l’Inter dove aveva appena conquistato la Serie A perché non riteneva più abbastanza convincente il progetto degli Zhang.

OMNISPORT | 25-08-2021 19:35