Premier League: Conte non si ferma più, il Var 'benedice' il Chelsea

03-09-2022 19:35

Antonio Conte centra la quarta vittoria in sei partite, il successo del Chelsea ‘salvato’ dal Var, la pazzesca rimonta del Bournemouth e lo 0-0 nel derby di Liverpool. Per ora – in attesa del big match di domani (domenica) fra il Manchester United e l’Arsenal capolista – la Premier League ha regalato un pomeriggio ricco di emozioni.

Al Goodison Park ci sono stati spettacolo e (tante) occasioni: l’ultima il palo di Salah al minuto numero 94’. È mancato solo il gol. I Reds, dopo due vittorie consecutive, rallentano dunque la loro rimonta verso le posizioni di vertice mentre l’Everton rimane ancora senza vittorie. La squadra di Frank Lampard può recriminare per un gol di Coady annullato dal Var per un fuorigioco millimetrico. Il Tottenham di Conte ritrova gioco e vittoria superando per 2-1 il Fulham. Gli Spurs, ancora imbattuti da inizio stagione, soffrono solo nel finale. Il Chelsea vince l’altro derby di Londra col West Ham. Sarebbe, però, stato un 2-2 ma il Var ha cancellato il gol degli Hammers – ancora senza Scamacca e con un Paqueta tutt’altro che decisivo – al 90’. I Blues sono stati bravi a rimontare il gol a inizio ripresa di Antonio con Chilwell e poi Havertz. Poi, come accennato, c’è stata la pazzesca rimonta del Bournemouth. Al City Ground il Nottingham va avanti 2-0, ma nella ripresa gli ospiti non si arrendono e la ribaltano 3-2. Il Leeds, ancora senza Gnonto, cade 5-2 con il Brentford e poi c’è la prima vittoria stagionale del Wolverhampton (1-0 in casa col Southampton) e l’ennesimo pareggio del Newcastle: 0-0 contro il Crystal Palace.