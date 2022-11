Premier League, il Manchester United è in vendita

22-11-2022 23:38

Giornata tranquilla oggi in casa Manchester United. Con un comunicato ufficiale, nel pomeriggio i Red Devils hanno dato il benservito a Cristiano Ronaldo, ora senza contratto dopo la clamorosa intervista pubblicata qualche giorno fa.

Come se non bastasse, con un secondo comunicato, è stata annunciata la messa in vendita del club:

“Il Manchester United plc, uno dei club sportivi storici e di maggior successo al mondo, annuncia oggi che il Consiglio di Amministrazione della Società (il “Consiglio”) sta avviando un processo di esplorazione di alternative strategiche per il club. Il processo è progettato per migliorare la crescita futura del club, con l’obiettivo finale di posizionare il club per capitalizzare le opportunità sia sul campo che a livello commerciale.

Nell’ambito di questo processo, il Consiglio prenderà in considerazione tutte le alternative strategiche, compresi nuovi investimenti nel club, una vendita o altre transazioni che coinvolgano la Società. Ciò includerà una valutazione di diverse iniziative per rafforzare il club, tra cui la riqualificazione dello stadio e delle infrastrutture e l’espansione delle operazioni commerciali del club su scala globale, ognuna nel contesto di migliorare il successo a lungo termine delle squadre maschili, femminili e dell’accademia del club e di portare benefici ai tifosi e agli altri stakeholder.

I co-presidenti e direttori esecutivi Avram Glazer e Joel Glazer hanno dichiarato: “La forza del Manchester United si basa sulla passione e sulla fedeltà della nostra comunità globale di 1,1 miliardi di tifosi e seguaci. Nel tentativo di continuare a costruire sulla base della storia di successo del club, il Consiglio ha autorizzato una valutazione approfondita delle alternative strategiche. Valuteremo tutte le opzioni per garantire di servire al meglio i nostri tifosi e che il Manchester United massimizzi le significative opportunità di crescita disponibili per il club oggi e in futuro. Durante questo processo rimarremo pienamente concentrati nel servire al meglio gli interessi dei nostri tifosi, degli azionisti e dei vari stakeholder.

The Raine Group è il consulente finanziario esclusivo della Società e Latham & Watkins LLP è il consulente legale della Società. Rothschild and Co. è il consulente finanziario esclusivo degli azionisti della famiglia Glazer.

Non vi è alcuna garanzia che l’esame in corso si traduca in una transazione che coinvolga la Società. Il Manchester United non intende fare ulteriori annunci in merito alla revisione, a meno che e fino a quando il Consiglio non abbia approvato una transazione specifica o un’altra linea d’azione che richieda un annuncio formale”.