Premier League, Newcastle: anche Rangnick in corsa

Si sta preparando a fare follie il nuovo Newcastle United di proprietà araba. I Magpies sembrano intenzionati a comprarsi chiunque nelle prossime sessioni di mercato, con la proprietà saudita che ha promesso una squadra da Champions entro cinque anni, proprio quanto successo ai tempi con PSG e City, affogate nella mediocrità storica prima dell’arrivo degli sceicchi.

A questo proposito, SportBild riporta il fatto che l’ex allenatore del Lipsia Ralf Rangnick si sarebbe offerto alla nuova proprietà, attratto come non mai dal nuovo, ambizioso progetto della squadra inglese. Rangnick era stato in passato vicinissimo a diventare il manager del Milan prima della riconferma di Stefano Pioli.

OMNISPORT | 13-10-2021 18:13