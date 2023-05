Probabili formazioni, partite della 34° giornata di Serie A: Mourinho in emergenza

Le possibili scelte dei 20 tecnici in vista dell'ultimo turno infrasettimanale della stagione. Tanti scontri diretti per la Champions: da Atalanta-Juventus a Roma-Inter a Milan-Lazio

Ultimo aggiornamento 05-05-2023 17:04

La 34a giornata di Serie A si preannuncia molto interessante, con ben tre scontri diretti tra le prime della classe, a caccia di punti per entrare nella prossima Champions. Si comincia sabato con Roma-Inter e Milan-Lazio, mentre domenica all’ora di pranzo c’è Atalanta-Juventus. E’ ancora grandissima emergenza in casa giallorossa per i tanti assenti, ma dopo il pari di Monza non ci sono alternative se non provare a vincere. Previsto ancora l’impiego di Solbakken dal 1′ con Dybala inizialmente in panchina. In casa nerazzurra, invece, ci sono alcuni ballottaggi, ma davanti dovrebbero giocare Lukaku e Lautaro. In Atalanta-Juventus, pure Gasperini è alle prese con diverse assenze e l’obbligo di schierare titolare Zapata. Allegri rinuncia all’infortunato De Sciglio. Milan-Lazio vede in campo due squadre che vogliono vincere. Sarri deve rivedere il centrocampo per le assenze. La coppia Giroud-Leao per Pioli, Immobile per Sarri che ripropone Milinkovic-Savic dall’inizio.

Le probabili formazioni della 34a giornata

MILAN-LAZIO (sabato ore 15)

Mancano sempre Ibrahimovic e Pobega nel Milan, ma recupera Tomori. Davanti Pioli insiste su Leao e Giroud per superare lo shock dell’1-1 in casa con la Cremonese. La Lazio deve un po’ rivoluzionare il centrocampo viste le assenze degli infortunati Vecino e Cataldi. Gioca ancora dall’inizio Marcos Antonio, rientra dal 1′ Milinkovic-Savic.

MILAN

(4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All.: Pioli.

(4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri.

ROMA-INTER (sabato ore 18)

José Mourinho in grandissima emergenza per il big-match dell’Olimpico contro un’Inter in grandissima forma. Mancano Belotti, El Shaarawy, Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Smalling e lo squalificato Celik. Dybala dovrebbe ancora una volta partire dalla panchina con Solbakken titolare. In casa nerazzurra, diversi i ballottaggi anche in vista della partita di Champions contro il Milan. Dovrebbe ricomporsi la coppia Lautaro-Lukaku.

ROMA

(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All.: Inzaghi.

Cremonese-Spezia (sabato ore 20:45)

Sfida salvezza da non perdere tra Cremonese e Spezia. Ballardini ha due assenze pesanti: lo squalificato Pickel e l’infortunato Tsadjout. Okereke – Ciofani coppia pronosticata alla vigilia. Dall’altra parte, manca sempre il bomber Nzola (ma si proverà a portarlo almeno in panchina), ma questa volta Verde dovrebbe partire dall’inizio al fianco di Shomurodov.

CREMONESE

(4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Galdames, Castagnetti, Meité; Benassi; Okereke, Ciofani. All.: Ballardini.

(4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou Bastoni; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Shomurodov, Verde. All.: Semplici.

ATALANTA-JUVENTUS (domenica ore 12:30)

Sfida importantissima per la prossima Champions a Bergamo domenica all’ora di pranzo. Gasperini ha diverse assenze, tra cui ancora quella di Lookman a cui si aggiunge quella di Hojlund. In difesa non ci sono Palomino e Hateboer. La Juventus di Allegri non può schierare lo squalificato Paredes e deve rinunciare anche all’infortunato De Sciglio, che ha finito la stagione in anticipo.

ATALANTA

(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djmsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. All.: Gasperini.

(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot. Kostic; Di Maria, Vlahovic. All.: Allegri.

TORINO-MONZA (domenica ore 15)

Due squadre che guardano ancora all’Europa Torino e Monza. I granata hanno da mettere in conto la squalifica di Singo e l’infortunio di Radonjic. Ci sarà Miranchuk dal primo minuto, al fianco di Vlasic. I brianzoli, che in settimana hanno bloccato la Roma, sono al completo. Palladino ha solo un nodo da sciogliere: se far giocare Sensi o puntare su Colpani (che appare al momento il favorito).

TORINO

(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All.: Juric.

(3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Colpani; Mota. All.: Palladno.

NAPOLI-FIORENTINA (domenica ore 18)

I campioni d’Italia abbracciano il loro pubblico per la prima volta da quando hanno vinto lo scudetto. Possibile che Spalletti conceda un po’ di passerella a tutti. Italiano invece ha in mente la caccia all’Europa ma anche la partita di Coppa in programma in settimana. Tra i viola è squalificato Martinez Quarta, manca sempre Mario Rui nella squadra partenopea.

NAPOLI

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

(4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Cabral, Sottil. All.: Italiano.

LECCE-VERONA (domenica ore 20:45)

Confronto salvezza a Via del Mare tra Lecce e Verona. Diversi dubbi di formazione per Baroni, che dovrebbe confermare Ceesay centravanti. Potrebbe tornare dal primo minuto Di Francesco. In difesa, Gallo è leggermente favorito su Pezzella. Alcuni ballottaggi anche per Zaffaroni e Bocchetti: Dawidowicz dovrebbe spuntarla su Ceccherini, Abildgaard su Duda, Doig su Depaoli. In attacco, Djuric sembra avere maggiori chance di partire titolare in luogo di Gaich.

LECCE

(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni.

(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Djuric. All.: Zaffaroni.

EMPOLI-SALERNITANA (lunedì ore 18:30)

L’Empoli che affronta la Salernitana non ha problemi di formazione (a parte De Winter) e dunque c’è solo un dubbio per Zanetti: Ismajli o Walukiewicz in difesa. L’ultima vittoria ha rasserenato molto gli animi in casa toscana. Confermatissimo il triplettista Dia tra i campani, mancano Candreva e Gyomber. Ci sarà Piatek dall’inizio.

EMPOLI

(4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All.: Zanetti.

(3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Pirola; Sambia, Vilhena, Coulibaly, Mazzocchi; Dia, Kastanos; Piatek. All.: Sousa.

UDINESE-SAMPDORIA (lunedì ore 18:30)

Udinese-Sampdoria ha il sapore quasi dei saluti per i blucerchiati. Stankovic vuole restare però fino alla fine sul pezzo e un’assenza di rilievo in difesa, lo squalificato Amione. Lammers e Gabbiadini la coppia deputata a provare a fare male ai friulani, alla seconda in casa consecutiva. Nestorowski unica punta con l’appoggio di Pereyra tra i bianconeri.

UDINESE

(3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Zeegelaar; Pereyra; Nestorowski. All.: Sottil

(3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Murillo, Nuytinck; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Cuisance; Lammers, Gabbiadini. All.: Stankovic.

SASSUOLO-BOLOGNA (domenica ore 20:45)

Derby emiliano al Mapei Stadium, dunque che vale al di là della classifica. Assenti gli squalificati Pinamonti e Zortea per i padroni di casa. Più pesanti le assenze di Arnautovic, Sansone, Soriano e Soumaoro per Thiago Motta. Possibile il tridente atipico per i rossoblù con Orsolini, Barrow e Ferguson, spostato dunque più avanti.

SASSUOLO

(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Loez, Henrique; Berardi, Defrel, Laurientè. All.: Dionisi.

(4-3-3): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow, Ferguson. All.: Thiago Motta.

