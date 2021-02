PSG, Alessandro Florenzi felice e grato al PSG

È un Alessandro Florenzi davvero carico quello che ha parlato a pochi minuti dall’inizio di una delle partite storiche di Francia, quella che vede contrapposte Paris Saint Germain e Olympique Marsiglia.

Queste le sue parole sulla sua situazione sul suo futuro:

“Ho giocato tutta la mia carriera a Roma, è casa mia, la mia pelle ma mi serviva una grande esperienza e questa al PSG è un qualcosa di fondamentale per me. E ho voglia di godermi ogni giorno al PSG. Non sto pensando al futuro ma soltanto a dare il 100% per questa maglia e vincere tutto. Il PSG mi sta dando fiducia e io voglio ricambiare facendo il massimo. Vedremo cosa succederà in futuro”.

OMNISPORT | 07-02-2021 21:27