Psg-Basaksehir sospesa per razzismo: accuse al quarto uomo

Episodio senza precedenti a Parigi, dove è stata interrotta, e poi definitivamente sospesa, la partita di Champions League tra Paris Saint Germain e Basaksehir. Tutto è nato al 10′ da una protesta di Pierre Webo, ex attaccante camerunense, ora membro dello staff della formazione turca, che ha accusato il quarto uomo di avergli indirizzato un insulto razzista .

L’attaccante dei turchi Demba Ba, in panchina, ha poi affrontato l’assistente arbitrale accusato, Sebastian Coltescu, dicendogli queste parole: “Perché ti riferisci alle persone di colore chiamandole ‘this black guy’, mentre per i bianchi non dici ‘this white guy’ ma solo ‘this guy’?”.

A dar man forte all’ex Chelsea contro il quarto uomo sono intervenuti anche Neymar e Mbappé e altri giocatori del Psg per chiedere chiarezza. L’arbitro Hategan ha tentato in tutti i modi di calmare gli animi e di far riprendere il match, ma la partita è stata sospesa e le squadre hanno abbandonato per solidarietà il terreno di gioco. In campo sono scesi anche il delegato Uefa e Leonardo per decidere come muoversi.

Secondo la ricostruzione della televisione rumena, è questo il dialogo che avrebbe scatenato Demba Ba e la panchina dei turchi: “Quello nero laggiù. Vai a controllare chi è. Quello nero laggiù, non è possibile agire in questo modo”.

La gara è stata sospesa e non riprenderà più: i delegati Uefa hanno parlato a lungo con i dirigenti dei rispettivi club per trovare una soluzione. Secondo l’Uefa , la partita doveva riprendere alle 22, ma la squadra turca è stata inamovibile. Secondo quanto arriva da Parigi, al Basaksehir non sarebbe bastato neanche l’allontanamento dallo stadio del quarto uomo, e la sua sostituzione con l’assistente al Var, l’italiano Maurizio Mariani.

Il match è stato rinviato a mercoledì: si vedrà se i turchi accetteranno di scendere in campo o si rifiuteranno alimentando il caso, che sta diventando ogni minuto che passa sempre più politico.

OMNISPORT | 08-12-2020 21:53