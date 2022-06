PSG, Donnarumma: "In Francia non è facile vincere. Alternanza con Navas è dura"

19-06-2022 18:02

Gianluigi Donnarumma, portiere titolare della nazionale italiana e del PSG, ha rilasciato una bella intervista ai canali ufficiali del club francese, riportata da Sky Sport, nella quale parla della stagione appena trascorsa in Francia:

“Bellissimo conquistare il mio primo titolo qui a Parigi, considerando che è anche il decimo per il club. L’uscita dalla Champions League non è stata facile da sopportare, ma ci siamo consolati con la vittoria in Ligue 1. Dall’esterno si può credere che sia facile, ma non è così. Le formazioni sono forti e giocare in alcuni campi non è per niente semplice. Giocare al Parco dei Principi è stupendo, i nostri tifosi ci amano sempre. Siamo consapevoli che si aspettavano qualcosa in più, ma anche noi”.

Infine, un commento anche sul dualismo con Navas:

“L’alternanza è davvero difficile da sopportare, ma c’è stima reciproca e stiamo bene assieme. Siamo amici ed è questo che ci ha dato la forza di andare avanti. Sono felice di aver ricevuto il premio di miglior portiere, ma al primo posto metto i premi di squadra”.