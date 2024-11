Psg, Donnarumma scaricato da Luis Enrique, si riapre pista Italia ma il suo vice regala gol a Kim

La scelta tafazziana di Luis Enrique condanna il Psg: fuori Donnarumma, dentro Safonov, la cui papera spiana la strada al successo del Bayern

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Chi è causa del suo mal pianga sé stesso. È proprio vero, i vecchi adagi non sbagliano mai: Luis Enrique boccia Donnarumma, lancia Safonov per il big match di Champions contro il Bayern Monaco e una topica del portiere russo consente all’ex Napoli Kim di condannare un Paris Saint-Germain sempre più sull’orlo del baratro.

Caos Psg, Luis Enrique boccia Donnarumma

Alla lettura delle formazioni ufficiali, la sorpresa: ancora panchina per Donnarumma, tra i pali nella delicatissima partita di Champions contro il Bayern Monaco ancora il russo Safonov. Gigio bocciato. Per la seconda volta di fila. Se contro il Tolosa la scelta di Luis Enrique poteva essere dettata dalle non perfette condizioni fisiche del portiere italiano che aveva saltato anche la sfida di Nations League con la Francia per un virus intestinale, in Europa è arrivata la conferma della stroncatura.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che è stata motivata dal tecnico catalano così: “Il Bayern è una squadra simile a noi. Attua una pressione molto alta e quindi abbiamo bisogno che il nostro portiere si liberi da quella pressione”.

Il Bayern vince grazie alla papera di Safonov

La mossa a sorpresa di Luis Enrique si è rivelata un autentico boomerang, una scelta che potrebbe essere definita ‘tafazziana’. Il destino, infatti, ha tirato un brutto scherzo all’ex ct della Spagna, affondato proprio da una topica di Safonov.

Il goffo intervento sul corner battuto al 37′ del primo tempo dai bavaresi ha permesso all’ex difensore del Napoli Kim di insaccare di testa, condannando così il Psg a una classifica da incubo. Già, dopo cinque turni i campioni di Francia hanno collezionato solo 4 punti, frutto di tre sconfitte, un pareggio e una vittoria: col 26esimo posto attuale, sarebbero fuori dall’Europa.

Il mea culpa di Luis Enrique e il futuro di Gigio

Al termine della partita Luis Enrique non ha certo giocato a nascondino. A Canal+ ha dichiarato che “se c’è un colpevole, quello sono io. Ecco, avete trovato il colpevole”. Il riferimento è all’esclusione di Donnarumma?

Intanto si aprono nuovi scenari per il capitano della Nazionale, che alla luce degli ultimi sviluppi potrebbe lasciare la capitale francese. Radio mercato ipotizza un ritorno in Serie A, con l’Inter che monitora con attenzione Gigio come possibile erede di Sommer. Il momento sembra propizio.