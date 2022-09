PSG, Galtier: "Juventus difficile da battere"

05-09-2022 22:21

Il tecnico del Paris Saint Germain, Cristophe Galtier, è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia del match tra i parigini e la Juventus.

Ecco come si aspetta di trovare la compagine bianconera nella partita di domani al Parco dei Principi: “La Juventus ha esperienza, è difficile da battere. Ora si dice sia in difficoltà ma partendo dalla sua organizzazione è difficile da gestire, creare situazioni contro di loro. Fanno un lavoro intenso in difesa. Sono molto forti sulle transizioni, vanno in profondità e hanno anche Vlahovic davanti”.