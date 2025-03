Psg, insulti a Rabiot: mamma Veronique denuncia, nel mirino anche il club

Dopo i vergognosi insulti ricevuti dai suoi ex tifosi del Psg nella gara con l'OM, la famiglia Rabiot sceglie la linea dura: gli ultimi sviluppi

Dalle parole ai fatti. L’aveva annunciato, Rabiot: dopo i vergognosi insulti ricevuti nel ‘Classico di Francia’ dai suoi ex tifosi del Psg, la mamma del centrocampista dell’Olympique Marsiglia ha sporto denuncia contro ignoti. E nel mirino di Veronique finisce pure il club di cui il figlio è stato bandiera per anni.

Psg, insulti a Rabiot: la mossa di mamma Veronique

Intervenuta in una trasmissione su France 2 per un servizio sul presidente del Paris Saint-Germain Nasser al-Khelaïfi, Véronique Rabiot, mamma e manager di Adrien, è tornata sul trattamento ricevuto dal figlio in occasione del sentitissimo big match del Parco dei Principi dello scorso 16 marzo tra la squadra di Luis Enrique e quella di De Zerbi, in cui è approdato dopo essersi svincolato dalla Juventus.

Già il giorno dopo ‘Le Classique‘, la donna aveva espresso la volontà di sporgere denuncia. E, ieri, ha dato seguito alle sue parole rivolgendosi al tribunale di Marsiglia. Durante la partita poi vinta 3-1 dai parigini, Rabiot era stato bersaglio di cori e striscioni offensivi rivolti anche alla madre e al padre morto nel gennaio 2019 dopo essere rimasto paralizzato in seguito a un grave ictus nel 2007.

Perché Rabiot ha scelto la linea dura e l’obiettivo

Ex bandiera del Psg, Rabiot è stato preso di mira dai tifosi del suo ex club per aver scelto di accasarsi all’Olympique Marsiglia, con cui la rivalità è ai massimi livelli. Insomma, per i sostenitori del Psg si è trattato di un tradimento. Ma quanto avvenuto in occasione dello scontro diretto non ha giustificazioni.

Ed è per questo motivo che mamma Véronique ha scelto la linea dura. “Abbiamo presentato una denuncia contro ignoti per insulti al fine di individuare i responsabili di questi atti, anche per la memoria del padre di Adrien Rabiot” ha spiegato all’AFP il legale della famiglia, Romuald Palao.

E non è finita qui: anche il Psg nel mirino

Come riferisce l’Equipe, la battaglia dei Rabiot potrebbe coinvolgere anche il Paris Saint-Germain e non solo gli autori di cori e striscioni offensivi. A spiegarlo è sempre l’avvocato Palao: “Stiamo valutando anche di citare in giudizio il Psg per la sua responsabilità legata alla mancanza di controllo. Potremmo procedere nei prossimi giorni”.

Adrien e mamma Véronique possono contare sul sostegno dell’Olympique Marsiglia, pronto a costituirsi parte civile nel processo.