Psg-Liverpool, moviola: Massa affossa i francesi, i casi che fanno discutere

La prova dell’arbitro al Parco dei Principi per l’andata dei playoff di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto italiano ne ha ammoniti due

Davide Massa, la scelta dell’Uefa per Psg-Liverpool, è all’ottava presenza stagionale in Champions League. Prima della sfida del Parco dei Principi, il fischietto di Imperia aveva diretto Feyenoord – Leverkusen, Slovan Bratislava – Manchester City, Bayern – Benfica, Arsenal – Monaco, Atletico Madrid – Leverkusen, Stoccarda – PSG e Borussia Dortmud – Sporting Lisbona. Internazionale dal 2014 il fischietto ligure complessivamente ha arbitrato 24 partite in Champions , 33 se conteggiamo anche i playoff.

I precedenti di Massa in Champions

In questa stagione di Champions League, Massa ha diretto sette partite, durante le quali aveva estratto solo un cartellino rosso e concesso un rigore. La sua media di tre cartellini gialli a partita indica un approccio relativamente permissivo per la competizione dei top club europei.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Alassio con Mariani IV uomo, Di Paolo al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Marquinhos, van Dijk. Recupero 2′ pt e 5′ st

Psg-Liverpool, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 20′ segna Kvara: sinistro a giro a fil di palo su assist di Vitinha: ma la squadra arbitrale italiana, dopo letttura al VAR-check, annulla per un fuorigioco millimetrico dell’ex Napoli. Al 26′ proteste del Psg per un contatto tra Konatè e Barcola. Il difensore del Liverpool – da ultimo uomo – spinge Barcola, lanciato a rete, appena fuori l’area di rigore. Dopo un check col Var Massa decide di confermare la decisione di campo, ovvero niente fallo (e quindi niente espulsione per Konaté). Al 38′ il primo giallo: è per Marquinhos. Ammonito anche van Dijk al 70′. Dopo il recupero Psg-Liverpool finisce 0-1.