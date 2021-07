Pugno duro con Tonali: Maldini avanti sulla sua strada, tifosi divisi

Il dado è tratto. Dal dì dell’addio a Donnarumma il Milan ha intrapreso una linea rigida che non consente deroghe sul mercato e per i rinnovi. La parola d’ordine è rigore, per avere i conti a posto, per non essere schiavi dei procuratori e per dettare nuove linee guida societarie. Una strizzata d’occhio all’etica e una al bilancio. E così Maldini sta andando avanti a testa bassa su tutti i fronti. Lo si è visto con Calhanoglu, lo si vedrà con Kessie e gli altri che vanno in scadenza nel 2022 e lo si sta vedendo con Tonali.

Il Milan chiede a Tonali di tagliarsi lo stipendio

La notizia la dà la Gazzetta dello sport che scrive che Tonali è sempre più vicino al ritorno al Milan, ma dopo aver ottenuto lo sconto dal Brescia ora i rossoneri si aspettano che anche il centrocampista si riduca lo stipendio per poter tornare a Milanello. E’ la linea imposta dalla proprietà in questa estate di mercato

I tifosi si dividono sui social

Fioccano i commenti: “E menomale che Elliott era un fondo pieno di soldi. …..li vogliono regalati i giocatori. ..” o anche: “A sto punto, penso che sia Tonali a dover pagare per giocare” oppure: “Anche la maglia dovrà portarsela da casa” oppure: “Ammazza oh, se devono chiedere a Tonali, avessi detto un big, di abbassarsi lo stipendio non stanno messi benissimo”

C’è chi scrive: “Dicevano che era il nuovo Pirlo“, un altro tifoso ipotizza la cessione: “Ha bisogno di un ambiente diverso per crescere…. Non può essere diventato una schiappa…” mentre non mancano reazioni ironiche: “Si dovrà comprare il completino da gara?????” e anche: “Chiamate Malika che faccia una colletta per il Milan così non chiedono più sconti”

Infine una voce a favore: “L’unica società che alla promesse fa corrispondere i fatti, a differenza di altre. Attenzione che i posti sul carro sono limitati, o si sale adesso o mai più”.

SPORTEVAI | 03-07-2021 09:05