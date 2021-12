Puig provoca: "Ducati? Sarà forte ma non vince mai"

22-12-2021 19:19

Ultimamente, le dichiarazioni di Alberto Puig fanno sempre discutere. Il team manager della Honda, pochi giorni fa, ha stuzzicato Valentino Rossi affermando: “Il suo addio? La MotoGp non ne risentirà”.

L’ex pilota ha spiegato così questa sua affermazione: “Nella storia di questo sport ci sono stati molti grandi piloti. Valentino è uno di loro, ma è anche vero che la vita va avanti e le generazioni passano”.

Parole che ovviamente i fan di Rossi non hanno preso bene, così come tanti fa della MotoGp. Recentemente invece, il team manager della Honda ha provocato la Ducati.

Alberto Puig ha punzecchiato così gli ultimi vincitori della classifica costruttori in MotoGp: “Tutti dicono che Ducati sta andando forte, questo è vero. Ma è anche vero che non riescono mai a vincere. Dai tempi di Stoner non ha più vinto un campionato. Sicuramente è un avversario duro, ma vedremo se riusciranno a vincere”. Toccherà a Bagnaia e Miller rispondere in pista il prossimo anno.

OMNISPORT