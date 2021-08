Puig: "Sta tornado il vero Marquez"

Il team manager della Honda Alberto Puig ha visto molto bene Marc Marquez in Austria: ““Ovviamente il risultato finale non è stato buono, ma se guardiamo la gara di Marc possiamo vedere che, anche se era in svantaggio, era tra i piloti più veloci. Questo è importante per Marc e per il team, perché abbiamo capito che sta tornando al suo vero potenziale”.

“Lasciamo l’Austria senza aver raggiunto risultati consoni al potenziale della nostra RC213V, ma stiamo lavorando costantemente per migliorare. Non ci siamo ancora, ma siamo sulla buona strada. Penso che la scelta della morbida al posteriore sia stata buona, era diversa da quella che hanno adottato gli altri, ma Marc e la squadra hanno capito di cosa avevano bisogno”.

“D’altra parte, l’intesa tra Pol Espargaró e la moto è un aspetto negativo. È lontano dal suo potenziale e non sta sfruttando il pieno potenziale della moto. Sta soffrendo e dobbiamo lavorare con lui per superare questa situazione“.

OMNISPORT | 16-08-2021 20:57