24-11-2022 19:18

Il Belgio del C.T Martinez per queste prime partite, come noto, deve fare a meno di Romelu Lukaku, ancora alle prese con problemi fisici legati all’infortunio legato alla coscia sinistra rimediato con la maglia dell’Inter.

Oggi, intanto, ne ha parlato il C,T Martinez dando speranze per la partita del 27 novembre, in programma alle 14 contro il Marocco. L’attaccante ha infatti ripreso a lavorare con il resto del gruppo.

“Oggi Lukaku si è allenato in gruppo – ha detto il tecnico-, adesso dovremo vedere come reagirà il suo corpo. Non penso che sia pronto per giocare dall’inizio contro il Marocco, ma sembra stare bene e sono felice di rivederlo allenarsi con i compagni”.