Quagliarella trascina la Sampdoria: Empoli ko e 180 gol in A

19-02-2022 16:58

Seconda vittoria su due partite casalinghe della gestione Giampaolo per la Sampdoria, che dopo la goleada sul Sassuolo fa valere la legge di Marassi anche contro l’Empoli, sconfitto per 2-0.

I blucerchiati salgono a quota 26 punti e respirano staccandosi dalla zona retrocessione, mentre la formazione di Andreazzoli conferma una flessione di rendimento che inizia a farsi preoccupante: i toscani non vincono da due mesi e restano a 31 punti, anche se il vantaggio sulle pericolanti resta alto.

A Genova è stato il Fabio Quagliarella day. L’attaccante stabiese ha infatti firmato i due gol dell’incontro, al 14′ e al 29′ del primo tempo, rispettivamente su invito di Candreva e Bereszynski: Vicario coresponsabile in occasione del raddoppio, ma Quagliarella si è inventato un gol dei suoi con un gran destro al volo.

Inapprezzabile la reazione dell’Empoli dopo l’uno-due subito: solo sterile possesso palla per la squdra di Andreazzoli, pericolosa solo nel finale di gara con Bandinelli.

Per Quagliarella, che non segnava da 130 giorni e aveva sinora siglato solo un gol in campionato, a ottobre contro l’Udinese, è stato il giorno delle statistiche: con queste due reti l’ex attaccante di Napoli e Juventus è salito a quota 100 reti con la Sampdoria e a 180 in Serie A, superando Giampiero Boniperti e salendo al 13° posto della classifica all time dei bomber del massimo campionato.

Per il numero 27 doriano, infine, si è trattato del 18° anno solare consecutivo in gol in Serie A.

