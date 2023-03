Qualificazioni Euro 2024, McTominay si scatena di nuovo: 2-0 Scozia sulla Spagna

Ultima serata della seconda giornata. Sorpresa anche a Pristina: 1-1 tra Kosovo e Andorra. Nessun problema per Croazia e Svizzera

28-03-2023 23:28

Nell’ultima serata delle prime due giornate di qualificazione a Euro 2024, Una Scozia d’altri tempi mette dietro la lavagna la pagina con una nuova doppietta di Scott McTominay: dopo quella nel 3-0 a Cipro, sempre sotto la pioggia ad Hampden Park il mediano del Manchester United concede il bis nel 2-0 alla Spagna del commissario tecnico Ivan de la Fuente. Il numero 4 dei padroni di casa, al 7′ arriva a rimorchio insaccando sull’assist basso di Robertson dalla sinistra mentre, a inizio ripresa, batte Kepa Arrizabalaga con un o spettacolare tiro al volo. Scozia di Steve Clarke che, ora, guida la classifica del gruppo A (in cui si è registrato anche l’1-1 tra Georgia e Norvegia) a quota 6 punti. L’altro risultato a sorpresa arriva dal girone 1-1 con Andorra che, a Pristina, ferma sull’1-1 il Kosovo del “napoletano” Amir Rrahmani. Nessun problema per Croazia (doppio Mateo Kovacic in Turchia) e Svizzera (3-0 casalingo a Israele). Ecco, qui di seguito, risultati, marcatori e classifiche di tutte e sette le partite disputate in serata:

GIRONE A

Georgia-Norvegia 1-1 [15′ Sorloth (N), 60′ Mikautadze (G)]

Scozia-Spagna 2-0 [7′ e 51′ McTominay (Sc)]

Classifica: Scozia punti 6; Spagna 3; Norvegia e Georgia* 1; Cipro* 0.

NB = * una partita in meno.

GIRONE D

Galles-Lettonia 1-0 [41′ Moore (G)]

Turchia-Croazia 0-2 [20′ e 45’+4 Kovacic (C)]

Classifica: Galles e Croazia 4; Turchia 3; Armenia* e Lettonia* 0.

NB = * una partita in meno.

GIRONE I

Kosovo-Andorra 1-1 [59′ Zhegrova (K), 61′ Rosas (A)]

Romania-Bielorussia 2-1 [17′ Stanciu (R), 19′ Burca (R), 86′ Morozov]

Svizzera-Israele 3-0 [39′ Vargas (S), 47′ Amdouni (S), 52′ Widmer (S)]

Classifica: Svizzera e Romania punti 6; Kosovo 2; Andorra e Israele 1; Bielorussia 0.