Qualificazioni Europei 2024, l'Inghilterra batte anche l'Ucraina

Secondo successo in due gare per i britannici, che vincono 2-0 a Wembley grazie alle reti di Kane e Saka.

26-03-2023 20:31

L’Italia è ormai pronta a scendere in campo a Malta. Mentre, l’Inghilterra ha già concluso la propria seconda partita nel girone C delle qualificazioni agli Europei 2024. Seconda vittoria in due gare per i Tre Leoni di Gareth Southgate, che hanno battuto per 2-0 a Wembley l’Ucraina, che aveva riposato giovedì.

Decisive le due reti sul finire del primo tempo da parte di Harry Kane al 37′ e di Bukayo Saka al 40′. Sei punti così in classifica per l’Inghilterra in testa al gruppo, dopo il successo per 2-1 di Napoli. L’Italia spera ora di raggiungere a quota tre la Macedonia. Zero punti per l’Ucraina.