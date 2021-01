Il sorteggio effettuato questa mattina a Nyon ha inserito l’Italia nel Gruppo F delle qualificazioni agli Europei Under 21. Le avversarie degli azzurrini saranno Svezia, Irlanda, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Lussemburgo. Le 53 squadre impegnate inizieranno il loro percorso a marzo e si giocheranno 14 pass per la fase finale, dove sono già qualificate di diritto Georgia e Romania in qualità di nazioni ospitanti.

OMNISPORT | 28-01-2021 14:28