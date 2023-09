Euro2024: Vergogna in Romania-Kosovo, Lukaku e De Ketelaere super, la Spagna vola

Episodio da stigmatizzare a Bucarest mentre prosegue la corsa verso Euro 2024 in Germania tra gol, sorprese e conferme: Haaland trascina la Norvegia

13-09-2023 11:39

Tra conferme, sorprese e scene da condannare, prosegue il percorso di qualificazione verso Euro 2024. Il Belgio degli “italiani” mette un altro tassello verso la Germania, ma l’Austria di Arnautovic resta incollata. La Spagna è una macchina tennistica e con un netto 6-0 si mette alle spalle della Scozia, capolista del girone.

Haaland e Odegaard faranno di tutto per non perdersi il palcoscenico estivo con la Norvegia e contro la Georgia lo hanno ribadito, anche se il pass potrebbero strapparlo solo dai playoff. Dal calcio alla politica spesso il filo è sottile, soprattutto con le Nazionali e in Romania i tifosi si sono macchiati di cori e striscioni discriminatori verso il Kosovo.

Spagna forza 6, perla di De Ketelaere

Tredici gol in due partite, la nuova Spagna di De La Fuente è ritornata alle origini e contro il Cipro ha scatenato il talento, con un Gavi illusionista. Nella Norvegia la firma ce l’hanno messa i campioni: prima Odegaard e poi Halaand hanno punito la Georgia di Kvaratskhelia, con il giocatore del Napoli che non trova il gol dal 19 marzo.

Un’eternità per un gioiello cristallino, che con gli azzurri ha illuminato la Serie A. Nel girone dell’Italia, la Macedonia non stecca a Malta e si porta a sette punti insieme ai ragazzi di Spalletti (una partita in meno) e all’Ucraina.

Il Belgio vola con gli “italiani” Lukaku e De Ketelaere. L’attaccante della Roma ha risposto subito alla domanda: “Sei in forma per giocare da titolare?”. Risposta: due gol, Mourinho può sorridere. E può farlo anche Gasperini, che si è ritrovato tra le braccia un De Ketelaere meno timido.

Dopo la rete alla prima contro il Sassuolo e l’assist contro il Monza, anche in Nazionale ha ritrovato il talento nelle gambe con un gol da capogiro: il trequartista ha saltato due uomini sulla sinistra e da posizione defilata ha beffato il portiere avversario.

Momento delicato invece per la Svezia, che ha perso in casa con l’Austria: protagonista Arnautovic con una doppietta. Nel girone I continua la sfida a distanza tra Israele, Romania e Svizzera, tutte e tre vincenti e in lotta per il primo posto del girone.

Romania-Kosovo sospesa per cori e striscioni discriminatori

Quando la politica invade il calcio si perde tutta la bellezza dell’evento. Il pallone che in passato è stato protagonista di una tregua, ora è stato vittima di violenti attacchi discriminatori. National Arena di Bucarest come un quadro della vergogna: striscioni appesi e cori contro gli ospiti.

I tifosi di casa hanno urlato slogan come: “Il Kosovo è Serbia” e ripetuto più volte “Serbia Serbia Serbia”, a sottolineare come non venga riconosciuta l’indipendenza del Kosovo. L’arbitro francese Delajod ha deciso di fermare il match, con le squadre che sono rientrate negli spogliatoi e hanno ripreso a giocare soltanto dopo un’ora.

Qualificazioni Euro 2024, risultati e classifiche

GIRONE A

Norvegia-Georgia 2-1

Spagna-Cipro 6-0

LA CLASSIFICA

Scozia 16 punti

Spagna 9 punti (una partita in meno)

Norvegia 7 punti

Georgia 4 punti

Cipro 0 punti

GIRONE C

Italia-Ucraina 2-1

Malta-Macedonia 0-2

LA CLASSIFICA

Inghilterra 13 punti

Italia 7 punti (una partita in meno)

Ucraina 7 punti

Macedonia 7 punti

Malta 0 punti

GIRONE F

Belgio-Estonia 5-0

Svezia-Svizzera 1-3

LA CLASSIFICA

Belgio 13 punti

Austria 13 punti

Svezia 6 punti

Azerbaigian 1 punto (una partita in meno)

Estonia 1 punto

GIRONE I

Israele-Bielorussia 1-0

Romania-Kosovo 2-0

Svizzera-Andorra 3-0

LA CLASSIFICA