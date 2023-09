Euro2024, l’Italia si qualifica se... come cambia il girone, classifica, gare da giocare

Gli azzurri vincono contro l'Ucraina e guardano con fiducia alla qualificazione della competizione: tutti i possibili scenari per la nazionale

13-09-2023 11:07

L’Italia, con la vittoria conquistata contro l’Ucraina, si è rilanciata nella classifica del gruppo C della qualificazione agli Europei 2024. Sotto i riflettori di San Siro, la squadra del ct Luciano Spalletti ha chiuso la gara con il risultato finale di 2-1 per effetto della doppietta segnata dal nerazzurro Davide Frattesi nella prima frazione di gioco. Adesso, la selezione tricolore può guardare con più fiducia al futuro.

Qualificazione Italia: i possibili scenari

Sguardo alla classifica, l’Italia, grazie alla vittoria contro l’Ucraina, è arrivata a quota 7 punti, gli stessi della stessa squadra allenata da Rebrov ma anche della Macedonia del Nord. La sostanziale differenza sta nel numero di gare che restano da giocare: agli azzurri, rispetto alle squadre sopracitate e alla capolista Inghilterra, mancano da disputare altri quattro match.

Dunque, è teoricamente viva anche la speranza di poter strappare il primo posto a Bale e compagni, ma per gli azzurri l’obiettivo è il secondo posto: di fatto, le prime due squadre di ogni girone si qualificano alla fase successiva della competizione.

CLASSIFICA GRUPPO C

Inghilterra 13

Italia 7

Ucraina 7

Macedonia del Nord 7

Malta 0

Il calendario dell’Italia

Appuntamento rimandato al prossimo 14 ottobre. L’Italia di Luciano Spalletti tornerà in campo per riprendere il lavoro di qualificazione ad Euro 2024 tra circa un mese esatto incontrando Malta. A seguire, nello stesso mese, con esattezza martedì 17 ottobre, gli azzurri voleranno a Wembley per la sfida contro l’Inghilterra. Nel mese di novembre, infine, resteranno da disputare le ultime due sfide, rispettivamente venerdì 17 contro la Macedonia del Nord e lunedì 20 contro l’Ucraina.

Cosa succede in caso di parità

Al termine delle gare che restano da disputare, c’è la possibilità che l’Italia possa chiudere il gruppo C a pari punti con un’altra nazionale.

In questo caso, per poter accedere alla fase finale di Euro 2024, verranno conteggiati il maggior numero di punti negli scontri diretti, la differenza reti negli scontri diretti, i gol segnati negli scontri diretti, la differenza reti totale, i gol segnati in totale, le reti segnate in trasferta nel girone di riferimento, le vittorie conquistate nel girone, i successi conquistati in trasferta nel girone, la classifica disciplina e, infine, il ranking della Nations League.

La possibilità di disputare i playoff

Se l’Italia non dovesse rientrare nelle prime due posizioni del gruppo C, avrebbe l’opportunità di disputare i playoff nel mese di marzo. Oltre alla qualificazione diretta delle 20 nazionali, potranno aggiungersi altre tre squadre, oltre alla Germania paese ospitante.

Entra in ballo il miglior piazzamento dei quattro gironi delle Leghe A, B e C di Nations League. Gli azzurri, vincitori del gruppo 3 della Lega A, dunque, hanno la sicurezza di poter disputare gli spareggi. La formula è la stessa dei Mondiali, con la disputa di due sfide, semifinale e finale, in gara secca.