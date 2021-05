Qualificazioni Roma, fuori anche Brancaccio e Cecchinato

Dopo Sara Errani nel femminile, sono usciti anche gli ultimi due rappresentanti italiani nel tabellone maschile delle qualificazioni agli Internazionali d’Italia. Raul Brancaccio, numero 354 del mondo, ha perso come da pronostico dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 97, ma ha lottato per quasi due ore e il punteggio della sconfitta, 7-5 6-4, è più che onorevole. Marco Cecchinato, numero 104, ha anche lui perso come previsto, dal britannico numero 48 Cameron Norrie, ma ha tenuto in campo il suo avversario per due ore e 20 uscendo battuto 6-4 2-6 6-4.

OMNISPORT | 09-05-2021 15:45