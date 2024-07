Quanto sono costate le Olimpiadi di Parigi 2024? Il budget può arrivare a 10 miliardi di euro

Uno dei temi “caldi” in prossimità delle Olimpiadi è quello relativo ai costi: dal budget iniziali di 6,6 miliardi si è arrivati a 8,8 ma potrebbe sforare anche i 10

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Quanto mi costi? Le Olimpiadi rappresentano sempre uno dei momenti più attesi dagli appassionati di sport ma non solo. Per qualche settimana il mondo si ferma ad ammirare il meglio dello sport mondiale: emozioni, delusioni, grandi vittorie e grandi tonfi. Ma spesso ci si dimentica quello che c’è dietro, tutto il lavoro fatto dall’organizzazione per riuscire a mettere in piedi un evento globale. Anche Parigi e la Francia hanno dovuto fare un grande sforzo con i costi che hanno raggiunto cifre record.

Olimpiadi: Parigi meno cara di Tokyo

Le Olimpiadi di Parigi 2024 che si disputeranno dal 26 luglio all’11 agosto (le Paralimpiadi sono invece in programma dal 28 agosto all’8 settembre). La spesa complessiva dovrebbe essere decisamente meno importante rispetto a quella sostenuta dal Giappone per l’organizzazione dei Giochi di Tokyo. Ma anche in questa edizione, così come avvenuto in passato, il budget iniziale non è stato rispettato con i costi che si sono alzati in maniera vertiginosa.

Il 13 settembre 2017 quando sono state assegnate le Olimpiadi a Parigi il budget di spesa ipotizzato era di circa 6,6 miliardi di euro ma già da qualche settimana i report indicano che le spese si sono moltiplicate fino a raggiungere 8,8 miliardi e che potrebbero sforare i 10.

Parigi 2024: il confronto con il passato

Le Olimpiadi di Tokyo hanno visto un budget che è andato a lievitare considerevolmente nel corso del tempo. A condizionare le spese c’è stata anche la pandemia Covid che ha rinviato di un anno i Giochi che si sono disputati quasi senza pubblico. Dai 7 miliardi iniziali si è arrivato a 12 secondo gli organizzatori, con alcuni enti di ricerca che però stimano in circa 25 miliardi di euro la cifra complessiva.

Le Olimpiadi di Rio 2016, da molti considerati un fiasco dal punto di vista organizzativo e con tanti scandali di corruzione, avevano un budget iniziale di 2,6 miliardi di euro per una spesa reale che è arrivata a 12 miliardi.

Chi paga per le Olimpiadi 2024?

Le spese per l’organizzazione di Parigi 2024 sono divise tra due enti. Il primo è il Comitato organizzatore dei Giochi, un istituto creato appositamente per questo evento, l’altro è invece Solideo (Società di consegna delle opere olimpiche), una partecipata dallo stato che si occupa di infrastrutture che nell’ultima previsione hanno rivelato un’ipotesi di spesa di 4,4 miliardi ciascuna. Il CIO però ha già lanciato un avviso in vista delle prossime Olimpiadi sostenendo che non si don più fare affidamento sui soldi pubblici.

Il Cojop (il comitato organizzatore di Parigi 2024) ha in realtà avuto pochi contributi pubblico diretti prevedendo fin ritorno di 1,4 miliardi da biglietti e pacchetti alloggio, 1,24 dalle sponsorizzazioni e 1,2 dal CIO. La gran parte delle infrastrutture realizzate in Francia però sarà pagata con soldi pubblici con Solideo che ha ricevuto circa 2,3 miliardi di euro dal governo nazionale.