Quartararo: "Passo non male"

17-06-2022 21:46

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo ha commentato così le prove libere di venerdì in Germania: “Mi sento bene, ma ci manca ancora un po’ di prestazione. Il nostro passo non è male, ma nei primi giri con la gomma dura nuova ero piuttosto lento rispetto agli altri e dobbiamo trovare una soluzione per recuperare quei quattro-cinque decimi che ci mancano”.

“La sensazione che mi dà la hard nuova è quella di avere una gomma usata, quindi è un aspetto che dobbiamo migliorare. Vediamo chi migliorerà e chi no quando le temperature si alzeranno ulteriormente nel corso del weekend”.