Anche questa stagione europea sta per volgere al termine e lo fa lasciandosi alle spalle tanti record e colpi di scena. L’ultimo di questi lo abbiamo vissuto qualche settimana fa con il passaggio (per alcuni inaspettato) del Real Madrid in finale dopo la vittoria sul Manchester City. Quella di sabato sera è una grande sfida tra due top club europei, tanto che a fremere non sono solo i tifosi dei Reds e Blancos, ma anche gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21.00, da qui in poi saranno 90 minuti di cardiopalma (magari anche qualcuno in più), al termine dei quali si decreteranno i nuovi campioni d’Europa.

Liverpool-Real Madrid: i precedenti

La UEFA Champions League 2021/22 si chiude sabato 28 maggio allo Stade de France con la sfida tra Liverpool e Real Madrid. Le due formazioni si incontrano per la terza volta in finale e contano una vittoria a testa.

Se prendiamo in considerazione le due partite finali si può parlare di uno scontro alla pari, con la squadra inglese che ha prevalso su quella spagnola nel 1981 e con i Blancos che hanno trionfato sui Reds nel 2018. Se, invece, a essere conteggiati sono gli incontri totali (l’ultimo dei quali ai quarti l’anno scorso), il bilancio è favorevole al Real Madrid con quattro trionfi contro i tre del Liverpool.

Sabato sera, però, i numeri cambiano nuovamente: le Merengues possono mettersi in tasca la loro quinta vittoria e i Reds eguagliare i Blancos, salendo a quota quattro trionfi.

Champions League: i numeri del Liverpool

Con sei Champions in bacheca, il Liverpool sale sul terzo gradino del podio rispettivamente dietro a Milan e Real Madrid. La prima “coppa dalle grandi orecchie” dei Reds arriva nella stagione 1976/77, dopo il trionfo contro i tedeschi del Borussia Monchengladbach. Tuttavia la sete di vittoria è difficile da placare e l’anno successivo replicano il successo, alzando al cielo la seconda coppa. L’inizio e il proseguo degli anni ’80 del calcio europeo si colorano ancora una volta di rosso, con il Liverpool che aggiunge due trionfi in più al suo palmarès (1980/81 e 1983/84). Per vedere la quinta Champions ai Reds tocca aspettare fino al 2005, quando in finale battono il Milan ai rigori. L’ultimo grande trionfo è datato 2019: con la voglia di riscatto dopo aver perso in finale l’anno precedente contro il Real Madrid, il Liverpool si laurea campione d’Europa vincendo per 2-0 contro il Tottenham.

Champions League: i numeri del Real Madrid

Con ben 13 Champions in bacheca, il Real Madrid occupa il primo posto nell’olimpo del calcio europeo. Dall’inizio della loro storia, i Blancos amano dare del filo da torcere a tutti i top club europei e (forse ancora di più) collezionare una vittoria dopo l’altra. Già, perché dopo la prima, arrivata nella stagione 1955/56, le Merengues non si sono più fermate fino al 1960. Poi hanno dovuto attendere fino al 1966 per alzare al cielo la loro sesta Champions e fino al 1998 per la settima. Ed eccoci agli anni 2000 quando il Real Madrid diventa nuovamente inarrestabile. L’ottava e la nona arrivano, a distanza di un paio di anni, nel 2000 e nel 2002, poi la decima del 2014 dà inizio ad una vera e propria escalation che si conclude solo (sarà forse il fato) nel 2018 contro il Liverpool.

