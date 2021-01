Rabbia degli interisti per il tweet di Biasin sul Milan

Dopo l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, il Milan è andato incontro a una serie di altri stop dei propri giocatori che non hanno permesso a Pioli di schierare la formazione migliore nel match perso contro la Juventus. Ora alla lista degli indisponibili si aggiunge anche Hakan Calhanoglu, uomo chiave nello scacchiere tattico del tecnico rossonero.

Lo stop di Calhanoglu e il commento di Biasin

Un infortunio, quello del turco, che ha spinto Fabrizio Biasin – giornalista di fede interista – a sottolineare la sfortuna del Milan in un momento molto particolare del campionato.

“‘Milan, Calhanoglu ko per il match contro il Torino’ – ha scritto su Twitter il giornalista riportando la notizia dello stop del trequartista -. La cosa più importante per raggiungere i propri obiettivi, nel calcio e nella vita, è sempre una: il c… In questo momento il Milan ne ha decisamente poco”.

La rabbia degli interisti

Parole, quelle di Biasin, che però non sono piaciute ai tifosi dell’Inter, che su Twitter hanno attaccato il giornalista. “Ne ha avuto fin troppo fino ad ora…”, protesta Juan. “Non ti ho sentito dopo l’eliminazione dalla champions al 45° legno colpito, dopo il derby perso con fuori 7 giocatori, parlare di fortuna. Era colpa del modulo e del povero Eriksen in panchina. Ma ricordiamo sempre che stimi Conte”, scrive Andrea.

“Il Milan non perdeva una partita da un anno, siamo seri per favore”, aggiunge InterC. “Solo per la partita contro il Rio Ave sono in debito di c… per ancora un centinaio di partite”, ricorda Marco.

Mauri, infine, ripropone il paragone con l’Inter: “Se capita a noi è colpa di Conte che non sa allenare e Zhang che non spende, capita agli altri è sfiga??? Abbiamo fatto partite senza diversi titolari e in champions fermati da pali e traverse…”.

