Rabiot vuole andare via dalla Juve: spunta una nuova pretendente

28-07-2022 18:46

L’infortunio di Paul Pogba potrebbe essere più grave del previsto e di conseguenza i piani di mercato della Juventus potrebbero cambiare. Uno dei giocatori sul cui futuro aleggia maggiore incertezza è Adrien Rabiot, arrivato a Torino nell’estate del 2019 e in scadenza a giugno 2023.

La Juve – inizialmente orientata ad accontentare la richiesta del giocatore di essere ceduto in questa sessione di mercato – ora avrebbe fatto marcia indietro, perché senza Pogba i soli Locatelli, Zakaria e McKennie – più i giovani italiani Rovella, Fagioli e Miretti – non sono abbastanza per sostenere un’intera stagione.

Tuttavia, il francese rimarrebbe controvoglia a Torino. Da mesi ha manifestato la sua volontà di essere ceduto all’estero, magari in Premier League. Ma nelle ultime ore Rabiot avrebbe aperto anche a un ritorno in Ligue 1, in quanto c’è una squadra interessata all’ex Paris Saint-Germain.

Si tratta del Monaco, in cerca di un sostituto per Aurelien Tchouameni, talentuoso centrocampista trasferitosi ai campioni d’Europa del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il francese vorrebbe giocare la Uefa Champions League, e il Club del Principato sta affrontando la fase di qualificazione alla prossima edizione della Coppa ‘dalle grandi orecchie’.