Radja Nainggolan e i retroscena su Spalletti

18-02-2022 17:00

Dopo le “punzecchiature” a Nicolò Zaniolo, escono nuovi stralci dell’intervista rilasciata da Radja Nainggolan a ‘OCW Sport’.

L’ex centrocampista di Roma e Inter ha tracciato un bel ritratto di Luciano Spalletti, uno degli allenatori avuti dal ‘Ninja’ nella Capitale e poi ritrovato nel primo anno all’Inter:

“In Spalletti mi rivedo caratterialmente. Lui è uno che ha sempre camminato dritto. Luciano è impulsivo, ti viene addosso da uomo, non si fa mettere i piedi in testa e non ha paura di nessuno. Secondo me è un pregio, ma non è una cosa accettata da tutti”.

E c’è spazio anche per un retroscena…: “Luciano fisicamente è un animale. Quando eravamo all’Inter avevo la camera al primo piano vicino alla palestra: all’una di notte faceva le trazioni” ha rivelato Nainngolan.

