Rafa Mir arrestato: l’attaccante del Valencia è accusato di violenza sessuale

Notizia schok in Spagna: l'attaccante del Valencia, Rafa Mir, è stato arrestato lunedì sera per aggressione sessuale su due donne di 25 anni

L’attaccante spagnolo del Valencia, ma in prestito dal Siviglia, Rafa Mir è stato arrestato nella serata di lunedì 2 settembre dalla Guardia Civil iberica insieme a un altro uomo per aggressione sessuale su due donne di circa 25 anni. A sporgere denuncia sarebbe stata una delle presunte vittime.

Rafa Mir arrestato per aggressione sessuale

Secondo quanto riportato da vari media spagnoli, compresa l’agenzia di stampa Efe, lunedì sera Rafa Mir è stato arrestato insieme a un altro uomo dopo la denuncia di aggressione sessuale da parte di una delle due vittime. Stando sempre a quanto riportato in Spagna, le due donne sui 25 anni sarebbero state aggredite nell’abitazione del giocatore classe 1997 e avrebbero necessitato di assistenza in ospedale.

Rafa Mir assente agli allenamenti

Questo il motivo dietro all’assenza di Mir all’allenamento del Valencia, squadra dove si è trasferito in prestito dal Siviglia durante l’ultima sessione di calciomercato. Secondo Cadena Ser, il giocatore infatti avrebbe passato la notte in una cella della sede di via Calimocha della Guardia Civil di Valencia, dove è in attesa di venire trasferito dal giudice.

Il comunicato del Valencia

Dopo l’uscita della notizia sull’arresto di Mir è arrivato anche il comunicato ufficiale del Valencia: “In relazione alle notizie di stampa apparse in merito all’arresto del giocatore del Valencia CF, Rafa Mir, il Club è a conoscenza dell’arresto stesso e, in assenza di dettagli in merito, per il momento può solo dichiarare che collaborerà in tutto che la giustizia può richiedere”.