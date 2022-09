Rangers-Napoli, la moviola: perché è stato ripetuto il rigore di Zielinski

15-09-2022 09:15

Due rigori concessi, di cui uno fatto ripetere, a favore del Napoli, uno assegnato al Benfica e poi negato dopo l’intervento del Var, un espulso (Sands) e cinque ammoniti: Morelos, Lundstram, Barisic, Tavernier e Politano. Non è stata una serata tranquilla per lo spagnolo Lehoz quella di ieri sera all’Ibrox Park di Glasgow dove il Napoli ha vinto per 3-0 ed ora è primo a punteggio pieno nel girone di Champions League.

Quarta vittoria su 5 precedenti per il Napoli con Lahoz

Il fischietto spagnolo, 45enne insegnate di educazione fisica, ha iniziato la sua attività da professionista nel 2008 per poi essere nominato internazionale nel 2011 ed era alla sua quinta gara con il Napoli in campo. I precedenti erano favorevoli: una sola sconfitta (17 ottobre 2017, Manchester City-Napoli 2-1) e tre vittorie: 9 dicembre 2021, Napoli-Leicester City 3-2, 6 dicembre 2016, Benfica-Napoli 1-2 e 16 aprile 2015, Wolfsburg-Napoli 1-4. In Scozia Lahoz si è confermato un talismano per gli azzurri ma come ha arbitrato?

Per Cesari Lahoz è da 7 in pagella

Non ha dubbi Graziano Cesari. L’ex fischietto internazionale a Mediaset analizza la gara alla moviola e promuove a pieni voti Lahoz: “E’ da 7 non c’è che dire”. Poi analizza i casi più importanti, partendo dal primo rigore assegnato al Napoli: “Simeone si invola in area di rigore e viene messo giù da Sand. Rigore giusto, l’arbitro si accorge che Sands era stato appena ammonito ed estrae giustamente il cartellino rosso”.

Cesari spiega perché Zielinski ha dovuto ribattere il rigore

Zielinski dal dischetto si fa ribattere la palla da McGregor, interviene Politano che segna ma Lahoz non convalida il gol e fa ripetere il penalty: “Il motivo non è che il portiere si sia mosso prima, altrimenti il Napoli sarebbe stato penalizzato due volte, ma Politano, che poi segna, era entrato in area prima del tiro dagli undici metri. La sua posizione è stata vista dal Var che l’ha segnalato all’arbitro”

Giusto non concedere rigore al Benfica per Cesari

Ci sono altri due episodi da commentare. Il secondo rigore per il Napoli al 67′: “Sul tiro di Kvaratskhelia Barisic alza il braccio e lo allarga, rigore ineccepibile. Infine l’unico errore di Lahoz al 93′ quando vede un tocco di mani di Rrahmani in area e assegna un rigore ai Rangers ma il Var lo richiama e dopo aver rivisto le immagini, che indicano chiaramente che la tocca col petto, torna sui suoi passi e nega il penalty”.