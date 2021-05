Ranking Atp: Berrettini sale al nono posto, Medvedev sorpassa Nadal

Nonostante il ko subito a Madrid nella finalissima contro Zverev, Matteo Berrettini migliora ancora la sua classifica.

L’azzurro sorpassa Diego Schwartzman e sale al nono posto della classifica Atp, a un passo dal suo best ranking in carriera. L’altra variazione in top ten riguarda Rafa Nadal, che scende al terzo posto e cede la sua posizione a Daniil Medvedev. Novak Djokovic resta saldamente al comando.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Jannik Sinner e Fabio Fognini restano rispettivamente n. 18 e n.28. Marco Cecchinato torna in top 100. Sono comunque 10 gli italiani nella top 100. Ecco il ranking ATP aggiornato.

RANKING ATP 2021 (AGGIORNATO AL 10 MAGGIO)

1 SRB Novak Djokovic 11,463

2 RUS Daniil Medvedev 9,780

3 ESP Rafael Nadal 9,630

4 AUT Dominic Thiem 8,365

5 GRE Stefanos Tsitsipas 7,610

6 GER Alexander Zverev 6,945

7 RUS Andrey Rublev 6,000

8 SUI Roger Federer 5,785

9 ITA Matteo Berrettini 4,048

10 ARG Diego Schwartzman 3,765

18 ITA Jannik Sinner 2,545

28 ITA Fabio Fognini 2,003

33 ITA Lorenzo Sonego 1,817

69 ITA Stefano Travaglia 999

81 ITA Salvatore Caruso 928

82 ITA Lorenzo Musetti 917

90 ITA Gianluca Mager 844

97 ITA Andreas Seppi 814

100 ITA Marco Cecchinato 796

OMNISPORT | 10-05-2021 10:20